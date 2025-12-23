Navegantes apaleó a Caribes y le frustró el pase al Round Robin

Navegantes del Magallanes se dio banquete ante el cansado cuerpo de lanzadores de Caribes de Anzoátegui y el lunes se impuso con pizarra de 20-11 en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Dicho duelo era clave para La Tribu, ya que de ganarlo iba a sellar el ansiado boleto al Round Robin luego de tres temporadas quedando afuera en ronda regular. Y aunque los aborígenes remontaron un 7-0 en contra en el cuarto capítulo, el relevo se desplomó en el tramo final del desafío y los filibusteros frustraron lo que prometía ser una fiesta.

Rougned Odor, con cuadrangular y siete remolcadas, junto a Carlos Rodríguez, de 7-5 con vuelacercas, lideraron la fiesta por La Nave Turca ante un elenco oriental que enfrentará este martes a las Águilas del Zulia en Maracaibo, en lo que será otro partido crucial ya que el vencedor asegura su presencia en postemporada.

Ofensiva protagonista

El arranque del desafío fue un presagio de lo que pasaría después. El primer bate magallanero Carlos Rodríguez conectó un estacazo de cuatro esquinas para de una vez poner en ventaja a los suyos ante el abridor aborigen Ángel Cuenca.

Para el tercer episodio Cuenca se metió en problemas. Primero llenó las bases y un corredor magallanero llegó al plato por un passed ball, para después llenarlas nuevamente con boleto a Renato Núñez. El siguiente al bate fue el zurdo Rougned Odor, que, aunque es más vulnerable con lanzadores de su mano, el mánager Asdrúbal Cabrera decidió que lo enfrentara el relevista derecho Richard Brito, quien recibió un doble barre bases del pelotero turco para poner las cosas 5-0.

La visita hizo dos carreras más en el cuarto inning, misma entrada en la que comenzó la reacción aborigen con cuadrangular de dos carreras de Jesús Sucre. Finalmente había llegado un batazo clave, pues la ofensiva indígena había dejado cuatro hombres en circulación.

Caribes logró igualar el electrónico en el quinto acto y tomó la ventaja en el sexto con cuatro anotaciones más. Sin embargo, en el séptimo comenzó el desastre.

Mala labor monticular

Entre Yorvin Pantoja y Riskiel Tineo permitieron dos rayitas para que los carabobeños se acercaran y en el octavo se subió al morrito Harold Chirino, que solo pudo sacar un out y a su cuenta fueron cinco carreras, por lo que la derrota fue a su registro. Yoelvin Silven entró en su auxilio pero no sacó los dos outs restantes si no hasta después de recibir dos rayitas más para el 16-11.

Finalmente Diego Moreno se encargó del último episodio, pero las esperanzas de remontada final se esfumaron ya que el serpentinero permitió cuatro anotaciones más, entre ellas cuadrangulares de Rougned Odor y Leandro Pineda (su segundo de la noche).

Tabla de posiciones

Caribes quedó con marca de 27 lauros y 26 caídas, todavía en el tercer puesto de la tabla a juego y medio de la punta, compartida por Bravos de Margarita y Cardenales de Lara.

La Tribu tiene la "ventaja" de ser junto a Águilas del Zulia los que menos partidos disputados acumulan con 53. Este martes ambos se verán las caras para el choque 54 y el que salga airoso de esa batalla en Maracaibo sellará su pase al Round Robin.

Vale acotar que los indígenas afrontarán en suelo zuliano su octavo desafío consecutivo, siete de esos en condición de visitante. Primero estuvieron en Caracas para enfrentar a Leones, luego viajaron a Barquisimeto para dos careos ante Cardenales, retornaron a la capital para medirse a Tiburones de La Guaira y de ahí partieron a Margarita para dos desafíos ante Bravos.

La travesía siguió con la parada en Puerto La Cruz para cumplir el enfrentamiento ante el Magallanes que correspondía a la Serie Táchira 2025 y ahora les tocó ir de un extremo al otro en el país para retar a la novena rapaz, a la que enfrentará también viernes y sábado en el "Chico" Carrasquel para cerrar el calendario de ronda regular.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo