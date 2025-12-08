Músicos venezolanos serán parte de la ceremonia del Premio Nobel de María Corina Machado

Varias actividades protocolares, culturales y académicas están previstas desde este martes 9 de diciembre en Oslo, la capital de Noruega, sede del Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado tendrá una agenda intensa, atendiendo el protocolo habitual de este premio histórico que se concede desde 1901 y que este año, por primera vez, tiene un laureado de Venezuela. Desde 1992 una mujer latinoamericana no lo recibía: la guatemalteca Rigoberta Menchú, reconocida “por su lucha por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”, indicó entonces la institución.

A Machado se le adjudicó “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Los actos de esta semana incluyen la actuación de músicos venezolanos como la pianista Gabriela Montero en la ceremonia oficial, invitada por el Comité del Nobel a pedido de Machado. También el cantante caraqueño Danny Ocean (Daniel Alejandro Morales Reyes) y por el país anfitrión, Vera Sonne. Más tarde, en la calle, actuarán el barítono Víctor García Sierra, el cuatrista Jorge Glem y Kristin Sæbøe.

“Será uno de los grandes honores de mi vida (…) María Corina me ha pedido que improvise inspirada sobre una de sus canciones favoritas, ´Mi Querencia´ de Simón Díaz. En ese momento simbólico, intentaré dar voz musicalmente al espíritu decidido de la gran mayoría de los venezolanos (…) Espero que mi contribución musical a la Ceremonia del Nobel de 2025 sirva para despertar una conciencia moral anestesiada demasiado tiempo ya por el uso instrumentalizado de la música para confundir y engañar (…) Este 10 de diciembre el mundo honrará a nuestra heroína al otorgarle el máximo reconocimiento en nombre de una nación que ha sido rehén de la tiranía durante más de un cuarto de siglo”, escribió Montero en un comunicado la semana pasada.

Tras el anuncio del premio, Danny Ocean expresó en octubre en su cuenta en Twitter/X: “Amanecer hoy con esta noticia es algo histórico, no sólo el hecho de que María Corina sea nuestra, no sólo el hecho de que sea una mujer venezolana, no sólo por su valentía y su lucha… sino por el impacto que esto hará en el futuro. Sé que como yo, habrá muchos niños donde su referente será María Corina y alguno de ellos cantará el dolor y el anhelo de muchos y otros seguirán defendiendo, luchando y empujando los horizontes de la libertad”.

Los principales eventos previstos esta semana son:

Martes 9:

-Rueda de prensa internacional con Machado en el Instituto Nobel Noruego.

Miércoles 10: fecha tradicional de la entrega, conmemorando la muerte del fundador, Alfred Nobel.

-Celebración del Premio de la Paz Infantil 2025, 11 am. Espectáculo creado por y para niños, con representantes del laureado del Premio Nobel de la Paz como invitados de honor. Al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento, frente al Centro Nobel de la Paz. Todos los alumnos de 7mo grado de Oslo están invitados a asistir como público. Creado en 2005, este año este premio será otorgado a la niña siria Bana al-Abed, sobreviviente de la Batalla de Alepo.

-Entrega del Premio Nobel de la Paz: Alcaldía de Oslo desde la 1 pm. Es el momento cumbre de la semana. Se esperan discursos leídos por el presidente del Comité Noruego del Premio Nobel (Jørgen Watne Frydnes) y la ganadora, quien recibirá una medalla de oro creada por Gustav Vigeland y un diploma, diseñado este año por Sverre Bjertnæs. Han confirmado como invitados especiales de Machado los presidentes de Paraguay (Santiago Peña) y Panamá (José Raúl Mulino), y la congresista estadounidense María Elvira Salazar.

-Celebración popular, en paralelo desde las 12:30 pm. Por primera vez este año el Centro Nobel de la Paz invita a los habitantes de Oslo a participar en la celebración desde un escenario al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. Durante la tarde el escenario acogerá miniconferencias, música y discursos, y la ceremonia de entrega del premio será transmitida en una gran pantalla. Se espera que al cierre (5:30 pm) la tarima la ocupen los músicos y oradores invitados de The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, ente integrado por voluntarios, sin fines de lucro. “En esta velada tan especial, tendremos el honor de contar con la presencia de artistas cuyo talento enaltece a Venezuela en todo el mundo”, comentó su presidenta, la abogada Sonia Zapata.

-Procesión de antorchas: caminata desde las 6:15 pm. Arranca en el Centro del Premio Nobel de la Paz y continúa hasta el histórico Grand Hotel, fundado en 1874. Allí tradicionalmente la persona galardonada saluda desde el balcón de la Suite Nobel. La marcha concluye frente al Parlamento noruego (Stortinget). Una tradición desde 1954, este año la procesión también ha sido organizada por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

-Banquete: cena de etiqueta en honor a Machado (7 pm) en el Grand Hotel con más de 200 invitados. La líder venezolana se sentará junto a los príncipes noruegos (Haakon Magnus y Mette-Marit), el Presidente del Parlamento (Masud Gharahkhani), el Primer Ministro (Jonas Gahr Støre), la Presidenta del Tribunal Supremo (Toril Marie Øie) y los miembros del Comité Nobel noruego. Entre los selectos invitados suelen figurar ministros, miembros del Parlamento y representantes de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y del ámbito cultural y empresarial de Noruega, invitados internacionales y allegados a la persona galardonada.

Jueves 11:

-Machado visitará los despachos del Presidente del Parlamento y el Primer Ministro, entre 7:15 am y 10:50 am.

-Inauguración oficial de la exposición que cada año el Centro Nobel de la Paz hace sobre el galardonado, normalmente con su presencia. Quedará abierta al público desde el viernes 12.

-Foro en inglés “Votos, no balas: El camino democrático hacia la paz”, de 3 a 5 pm en la Universidad de Oslo. Kristian Berg Harpviken, Director del Instituto Nobel Noruego, dará las palabras de bienvenida. Ellen Johnson Sirleaf -premio Nobel de la Paz 2011 y ex presidenta de Liberia- también hablará. Entre varios panelistas anunciados están los venezolanos Edmundo González Urrutia, Pedro Urruchurtu y Alfredo Romero. Además Yolanda Renee King (nieta de Martin Luther King, Jr., Nobel de la Paz 1964) y Mungi Ngomane, nieta de Desmond Tutu (Nobel 1984). El foro podrá seguirse a través de https://www.youtube.com/watch?v=2arRBp-ihWk

El Premio Nobel de la Paz incluye una dotación económica que en 2025 asciende a 11 millones de coronas suecas -aproximadamente 1.16 millones de dólares-, dinero que es destinado a apoyar su labor por la paz y los derechos humanos.

Nueva York/ Andrés Correa Guatarasma