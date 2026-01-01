Muere la estilista francesa y musa de modistos Jacqueline de Ribes a los 96 años

La francesa Jacqueline de Ribes, musa de algunos de los grandes modistos en los años 1950 y 1960 y luego ella misma estilista y empresaria, conocida por su elegancia como «la última reina de París», ha muerto en Suiza a los 96 años.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, en un comunicado publicado este jueves, rindió homenaje a esta mujer a la que calificó de «icono de la elegancia francesa» y de la que destacó que «había encarnado un arte de vivir hecho de gracia, de audacia y de libertad».

Dati recordó que Jacqueline de Ribes había nacido en 1929 en una familia aristocrática y que «supo transformar esta herencia en una modernidad creativa».

Con sólo 19 años se casó con el conde Edouard de Ribes, desde 1959 formó parte de la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo y su estilo la convirtieron en modelo privilegiado para modistos de primera línea como Christian Dior, Yves Saint Laurent y Valentino, que, como recuerda la ministra, la llamaba «giraffina».

Alentada por Yves Saint Laurent, en 1982 creó su propia marca que dirigió hasta 1995, cuando soltó las riendas por motivos de salud.

En 2015, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York le dedicó una exposición por su contribución al arte (reunió una importante colección con su esposo) y a la elegancia.

París / EFE