Gobierno dice tener "fundadas dudas" sobre el proceso en la CIJ tras las declaraciones de Guyana

El Gobierno de Venezuela dijo este domingo tener "fundadas dudas" sobre el proceso que lleva la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, luego de que Georgetown asegurara que el tribunal le dará la razón a la validez del lauda arbitral de 1899.

"Llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia", indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

A su juicio, esta postura demuestra el "claro menosprecio" de Guyana por el derecho internacional y confirma las "fundadas dudas" de Venezuela sobre el curso del proceso actualmente cursante en la CIJ.

Rechazo

Venezuela rechazó estas declaraciones del Gobierno de Guyana y reiteró que nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre el Esequibo a la jurisdicción de la corte.

"Dicha controversia solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra, es decir, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable", añadió.

Asimismo, insistió en que no reconocerá la decisión de la CIJ, "cualquiera que ella sea".

Caracas / EFE