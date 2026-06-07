El romanticismo de Sin Bandera se apoderó de Lechería en la primera parada de su “Escenas Tour”

El dúo mexicano-argentino Sin Bandera presentó este sábado 6 de junio en la Marina Imbuca de Lechería, en el estado Anzoátegui, su “Escenas Tour”. El concierto es el primero de los tres que ofrecerán en Venezuela.

La agrupación conformada por Noel Schajris y Leonel García dio un espectáculo de talla internacional, donde pusieron al público a corear sus viejas canciones y también las más recientes, incluyendo las del álbum que le da nombre a esta gira.

A las 7:30 de la noche la cantante venezolana Veruska Verdú, quien participó en La Voz Perú bajo la mentoría de Schajris, fungió como telonera y llevó al escenario una propuesta musical cargada de ritmos tropicales, salsa, guaguancó y sonidos caribeños. Noam fue otro de los que ofreció su talento previo al evento.

Dos horas más tarde, los ganadores de dos Latin Grammy (2002 y 2004) aparecieron en las pantallas gigantes donde se les apreciaba haciendo un recorrido desde los camerinos hasta la tarima para gritar un “¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Estamos listos para sentir?”.

“De viaje” fue la primera canción que interpretaron y que dio paso a otros éxitos como “Y más te amo”, “Tócame”, “Pero no”, “Suelta mi mano”, “Amor real”, “¿Qué culpa tiene ella?” sin omitir las más esperadas por el público: “Kilómetros” y “Entra en mi vida”.

El concierto se extendió por casi tres horas y permitió a los asistentes vivir una noche cargada de emociones y disfrutar, totalmente en vivo, temas que han marcado a varias generaciones en la voz de los cantantes latinos de música balada más reconocidos.

“Escenas Tour” no sólo se realizó en Lechería, sino que está previsto que, de la mano de FC Producciones, el próximo 11 de junio llegue al Palacio de los Eventos de Maracaibo, y el 14 a la Terraza del C.C.C.T, en Caracas.

Lechería / Redacción web