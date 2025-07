Muere el luchador estadounidense Hulk Hogan, a los 71 años, en Florida

El luchador estadounidense Hulk Hogan, leyenda del World Wrestling Entertainment (WWE) y conocido en los últimos años por ser seguidor del presidente Donald Trump, falleció a los 71 años por un paro cardíaco en Florida, según confirmó este jueves su mánager a NBC y reportes de TMZ.

Médicos y policías llegaron por la mañana a su casa en Clearwater, ciudad en la zona de la bahía de Tampa, en el centro oeste de Florida, donde trasladaron al luchador en ambulancia, reportó TMZ, tras meses de rumores sobre el estado de salud de Hogan.

La congresista federal Anna Paulina Luna, del Partido Republicano, confirmó el deceso del luchador, nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, en el estado de Georgia.

«Que en paz descanse el gran Hulk Hogan, quien vivía aquí mismo en (el distrito) FL-13. Fue un gran honor ser tu representante. Te has ido, pero la leyenda de la ‘Hulkmanía’ correrá libre y salvaje por siempre», escribió la legisladora en X.

RIP to the great Hulk Hogan, who lived right here in FL-13. It was an honor to be your Representative. Gone, but the legend of Hulkamania will run wild forever. pic.twitter.com/SlPwjmLb7X

— Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) July 24, 2025