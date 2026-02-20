Muere el actor de Anatomía de Grey Eric Dane a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva ‘Anatomía de Grey’, murió este jueves a los 53 años tras librar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de ELA, enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.

Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras «una valiente batalla» contra la enfermedad, según la misma fuente.

«Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida», informaron sus representantes en un comunicado difundido por THR.

«Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación del ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha -argumenta-. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido», añadieron.

Su recordado paso por Anatomía de Grey

El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como «McSteamy», en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie ‘The Last Ship’, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en ‘Euphoria’, en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

Hollywood homenajea al fallecido actor

Actores y directores de Hollywood han homenajeado en las últimas horas al fallecido actor.

«La liga de fútbol ‘fantasy’ de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA», escribió en redes sociales el actor Ashton Kutcher, al mencionar la liga privada de fútbol conformada por celebridades del mundo del cine en la que ambos participaban.

The Franklin strip fanatics fantasy football league will miss Mr. Eric Dane. We know you’ll be watching from the booth. Miss you, buddy. Let’s keep fighting the fight to solve ALS. pic.twitter.com/00TtwmQHAK— ashton kutcher (@aplusk) February 20, 2026

«Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición», dijo por su parte Sam Levinson, el creador de ‘Euphoria’, en un comunicado que difundió The Hollywood Reporter (THR).

Las cuentas oficiales en Instagram de esta serie, que estrenará en breve su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidor, también se hicieron eco del fallecimiento del artista.

«Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de ‘Euphoria’. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil», se lee en el mensaje emitido por la popular serie, que también reproduce HBO Max.

Condolencias del elenco de ‘Grey’s Anatomy’

Compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) también compartieron sus condolencias en Instagram, mientras que el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) difundió un vídeo deDane hablando sobre su enfermedad.

Por su parte, ABC y 20th Television publicaron un comunicado lamentando su muerte: «Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en ‘Grey’s Anatomy’ dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos».

La actriz Alyssa Milano, que trabajó junto a Dane en ‘Charmed’ (‘Embrujadas’), compartió en Instagram un homenaje al actor: «No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida».

Michael Grassi creador de ‘Brilliant Minds’, la serie en que el actor hizo uno de sus últimos papeles, en el que encarnaba a un bombero con ELA, dijo que trabajar con Dane fue «el mayor honor de mi carrera»

«Eric fue un ícono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas. No solo tenía un talento tremendo, sino que también era generoso, amable y valiente».

Estados Unidos / EFE