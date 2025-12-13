Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Este sábado en la mañana, a través de un breve mensaje en redes sociales, A.B. Quintanilla, hermano de Selena, informó sobre la muerte de su padre, don Abraham Quintanilla. Tenía 86 años.



"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, escribió en una emotiva publicación de Instagram, acompañada de una fotografía sin más detalles.

Abraham Quintanilla se dedicó a la producción y se encargó de gestionar parte de la carrera musical de su hija Selena, quien falleció en 1995.

Hasta ahora, se desconoce cuáles fueron las causas de muerte de Abraham Quintanilla.

Puerto La Cruz / Redacción web