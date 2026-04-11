Movimiento Amigos de María Corina en Anzoátegui crea fracción de médicos dentro de su estructura

El Movimiento Amigos de María Corina en Anzoátegui anunció la creación de una fracción de médicos dentro de su estructura, con el objetivo de fortalecer esta iniciativa nacida en El Tigre.

La nueva instancia, según una nota de prensa, surge como parte del crecimiento que ha venido experimentando el movimiento en la entidad oriental, el cual fue fundado recientemente con la intención de sumar voluntades en torno a la propuesta política de la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz 2025.

Sus promotores señalan que esta fracción busca integrar a los profesionales de salud en la construcción de un proyecto de país basado en la meritocracia y los valores éticos.

Asimismo, el Movimiento Amigos de María Corina destacó su compromiso de trabajar de manera sostenida por la expansión de esta organización y por la consecución de cambios políticos en Venezuela.

También resaltaron la importancia de la probidad moral y ética como principios fundamentales de quienes integran esta nueva fracción, al tiempo que agradecieron la disposición de los médicos que decidieron sumarse a la iniciativa, consolidando así un equipo que aspira a seguir creciendo en todo el estado.

Puerto La Cruz / Redacción web