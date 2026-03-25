Motrasalud: tenemos cinco meses esperando respuesta sobre la solicitud de un plan de guardias especiales

Representantes del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui denunciaron este martes, que un grupo de camilleros del hospital Luis Razetti de Barcelona lleva cinco meses esperando respuesta sobre la solicitud de un plan de guardias especiales, para paliar el costo del pasaje en transporte público.

Edisson Hernández, coordinador de la organización gremial y uno de los firmantes de la petición que se realizó ante la Jefatura de Enfermería en octubre del 2025, aseguró que no hay ninguna razón para que hasta ahora sigan en espera.

Se conoció que en el escrito realizaron la propuesta de activar un plan especial de guardias de 24 horas, para los trabajadores que así lo quieran, para garantizar el cumplimiento de sus funciones, ya que se les está dificultando llegar a sus sitios de trabajo por el alto costo del pasaje.

"La desidia oficial y la flojera mental de los funcionarios del nosocomio son las únicas razones por la que aún no se recibe respuesta a los planteamientos realizados hace 150 días, aproximadamente, lo que lógicamente perjudica al trabajador que ha visto mermar su precario sueldo al punto de que el llamado 'salario mínimo' mensual no alcanza para pagar un pasaje en autobús", expresó Hernández.

El representante gremial le hizo un llamado al gobernador Luis Marcano y al presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) para que tomen cartas en el asunto.

Barcelona / Elisa Gómez