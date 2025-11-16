Motorizado perdió la vida tras sufrir un accidente en la vía Alterna de Barcelona

El cadáver de un hombre, con politraumatismos, fue ingresado la mañana de este domingo 16 de noviembre, en la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sede municipal Barcelona, para los protocolos de ley.

Fue identificado como Dickson Jesús Sabino Sánchez, de 30 años de edad, quien residía en el sector La Ponderosa.

Extraoficialmente se conoció que perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito, cuando conducía una motocicleta marca Bera, de color azul, a eso de las 3:00 am del sábado por la vía Alterna, a la altura del barrio Universitario, sentido a Barcelona. Según fuentes oficiales, impactó contra un objeto fijo.

Al sitio llegaron funcionarios de seguridad y rescate, quienes trasladaron al motorizado a la emergencia del hospital Luis Razetti, donde falleció pasadas las 10:00 pm por las graves lesiones que sufrió, especialmente en la cabeza.

Al parecer, Sabino Sánchez viajaba con una fémina a la hora del accidente, quien sufrió heridas menores.

Familiares realizaron los trámites necesarios para retirar los restos, con el objetivo de llevar a cabo los actos fúnebres.

Se conoció que habitantes de La Ponderosa, consternados por este hecho, se concentraron en horas de la tarde de este domingo, a la altura de la pasarela del sector, para recibir el cuerpo.

Barcelona / Elisa Gómez