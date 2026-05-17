Sucre | Motorizado perdió la vida al impactar contra un árbol en el sector El Indio del municipio Andrés Mata

Un joven motorizado perdió la vida trágicamente, cuando colisionó con un árbol en el sector El Indio de la parroquia San José de Areocuar, en el municipio Andrés Mata del estado Sucre. El accidente ocurrió a tempranas horas de este domingo 17 de mayo de 2026.

El fallecido fue identificado como Anderson José Perdomo Piñango, de 23 años de edad, residenciado en El Mayar del municipio Andrés Eloy Blanco.

En el sitio se presentaron comisiones de la Policía del estado Sucre y diferentes organismos de seguridad de Andrés Mata para atender el siniestro.

Traslado

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Carúpano en unidad patrullera de la Policía estadal.

Perdomo conducía una moto marca Bera, modelo BR-150 negra, placa AK2C47M, cuando perdió el control y chocó contra un árbol. La colisión le causó la muerte de manera instantánea.

Accidentes

Durante el fin de semana se verificaron varios accidentes viales en los municipios de la zona central y este de la entidad.

El sábado, un conductor impactó contra un poste en el sector Las Azucenas de Carúpano, y causó la muerte de un ciudadano que esperaba en una parada.

En la Cumbre de El Rincón en el municipio Benítez, un camión chocó contra otra parada y causó varios heridos. Igualmente, se reportaron siniestros en el sector San Roque de Andrés Mata y en la entrada de Playa Grande en Bermúdez.

Sucre/ Yumelys Díaz