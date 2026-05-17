Lanzadores aguiluchos José Chirinos y Franyer Herrera destacaron en la categoría Clase A

Los jóvenes lanzadores aguiluchos José Chirinos y Franyer Herrera dominaron en sus salidas recientes en Ligas Menores (MiLB), destacando entre los jugadores rapaces en el exterior entre el lunes 4 y el domingo 10 de mayo.

Según una nota del departamento de prensa de Águilas del Zulia, club de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al que pertenecen ambos serpentineros, Chirinos, de 21 años, recibió una carrera y cuatro indiscutibles en labor de seis innings en los que no otorgó bases por bolas, con dos ponches recetados.

El derecho del municipio Miranda del estado Zulia, acumula 25 entradas lanzadas en seis presentaciones, cinco de ellas como abridor del equipo St. Lucie, Clase A de la organización de los Mets de Nueva York. Además ha ponchado a 27 rivales con seis boletos concedidos.

Labor de Herrera

Mientras, el zurdo Franyer Herrera ganó su segundo juego de la temporada con el equipo Hudson Valley Renegades, filial Clase A de los Yankees de Nueva York.

El serpentinero de 21 años aceptó tres imparables en cinco capítulos en blanco en los que guillotinó a siete bateadores contrarios y regaló dos bases por bolas. Se apuntó su segundo triunfo en la que fue su sexta presentación de la campaña.

El marabino presenta marca de 2-0 y 3.28 de efectividad luego de haber permitido nueve rayitas limpias en 24 innings y dos tercios. Acumula 30 abanicados en su cuenta personal, con 14 boletos otorgados y un Whip de 1.38.

Maracaibo / Redacción Web