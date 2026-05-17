Funvisis reporta sismos en Lara, La Guaira y Sucre durante el fin de semana

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó el domingo una serie de movimientos telúricos en el territorio nacional, ocurridos durante este fin de semana, algo que ocasionó que el ente mantuviera activos los sistemas de monitoreo técnico en la región central y oriental de Venezuela.

El sábado se registraron temblores en Sucre y La Guaira, mientras que el domingo hubo uno en Lara. No se registraron víctimas fatales, heridos ni pérdidas materiales.

Según información publicada en la red social X, el sábado se registró un temblor de magnitud 3.5 al oeste de La Guaira, justo a las 9:46 PM que tuvo una profundidad: 5,0 kilómetros -km- (considerada muy superficial) y con un epicentro localizado a 2 km al sureste de la ciudad costera de La Guaira. Horas antes, Funvisis documentó un sismo en Sucre, a unos 48 km al noreste de Macuro (en la costa de la península de Paria). Este movimiento tuvo una magnitud: 3,7, una profundidad de 29,2 kilómetros.

Temblor en Lara

Funvisis indicó que durante la mañana del domingo hubo un sismo en Laea. El temblor ocurrió a las 6:45 PM, tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad de 5.0 km. El epicentro se ubicó 11 km al sur de Barquisimeto.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados a través de canales institucionales y aplicar las medidas de prevención habituales ante este tipo de fenómenos naturales.

Caracas / Redacción Web