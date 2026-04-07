Morel Rodríguez exige clausura definitiva de obras en la Laguna del Morro

El exgobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, calificó como inaceptable la suspensión temporal de las construcciones en la Laguna Blanca, también conocida como Laguna del Morro, en el municipio Mariño.

A través de sus cuentas en las redes sociales, el líder político instó a los margariteños a mantenerse en alerta permanente para defender este patrimonio natural hasta que se logre una paralización total de los trabajos.

Rodríguez Ávila informó que ya ha tomado medidas formales ante la Asamblea Nacional, el ministerio de Ecosocialismo y otros organismos competentes. Estas acciones buscan expresar el rechazo de los neoespartanos frente a la intención de edificar un complejo hotelero y una cancha de pádel en una zona de alta sensibilidad ecológica para la región insular.

En sus declaraciones, el exmandatario neoespartano cuestionó directamente a las autoridades ejecutivas, tanto estadales como municipales, sobre el origen de los permisos otorgados para ese proyecto turístico.

El dirigente señaló que estas obras atentan contra la Ley Orgánica del Ambiente y el Plan de Ordenamiento Territorial, además de vulnerar diversas disposiciones de carácter nacional e internacional.

Rodríguez Ávila enfatizó que en un Estado democrático la ley debe aplicarse con igualdad, sin que existan excepciones para ningún sector. Bajo esta premisa, hizo un llamado urgente a las instituciones para que no ignoren el reclamo ciudadano que busca proteger el equilibrio ambiental de la isla frente a intereses particulares.

También sugirió que los proyectos de infraestructura pueden desarrollarse en otros espacios que no comprometan el ecosistema local.

Reiteró que la defensa del entorno natural es un derecho de todos y que la presión social continuará de forma pacífica pero firme hasta asegurar que la obra no sea reactivada bajo ninguna circunstancia.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero