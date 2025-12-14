Morat cierra su gira de 2025 ‘Asuntos pendientes’ con debut en el Coliseo de Puerto Rico

La banda colombiana de pop Morat puso este sábado el broche de oro a su gira de 2025 ‘Asuntos pendientes’ con su debut en el Coliseo Miguel Agrelot de Puerto Rico, conocido coloquialmente como ‘El Choli’, tras recorrer varios países de Latinoamérica.

«Es nuestra segunda vez en Puerto Rico y para ser nuestra segunda venida estamos tocando en un sitio tan emblemático como el Choli, es una locura, es un honor y es un regalo que nos están haciendo esta noche que de verdad que valoramos un montón y lo guardaremos por siempre», expresó Juan Pablo Isaza, uno de los vocalistas del grupo.

Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas arrancaron su primer concierto en la sala de espectáculos más importante del archipiélago caribeño con ‘Faltas tú’, uno de los temas más escuchados de su último álbum y con una de sus canciones más conocidas ‘Cómo te atreves’, con la que el público enloqueció.

«Puerto Rico lo difícil que es enamorarse de alguien que no está listo para enamorarse, porque creo que podemos estar de acuerdo con una cosa esta noche y es que olvidar es difícil, pero se puede. Extrañar es difícil, pero se logra. Sin embargo, ser el segundo plato es una cosa muy complicada», confesó el cantante antes de presentar ‘Segundos Platos’.

Éxitos musicales

Durante la actuación, un abarrotado auditorio entregado con las linternas de los móviles prendidas, entonó a todo pulmón que «existe amor a primera vista», como afirma la agrupación en su conocido tema ‘A dónde vamos’.

Por su parte, Villamil apuntó que esta noche es «muy importante» para ellos por estar tocando en Puerto Rico, por ser el último concierto del año y porque hoy es su decimocuarto aniversario como banda.

Integrantes de la banda colombiana Morat se presentan como parte de su gira ‘Asuntos Pendientes’, en San Juan (Puerto Rico)

«Hace 14 años empezamos a tocar, hace 14 años empezamos a componer nuestras canciones, hace 14 años empezamos a soñar y en estos 14 años ha habido un montón de gente que nos ha ayudado y qué hubiera sido de nosotros sin ellos», declaró el cantante y guitarrista.

Tras sonar ‘Por si no te vuelvo a ver’, un punto álgido del show fue cuando la agrupación subió al escenario a una pareja de comprometidos que pidieron a Juan Pablo Isaza que tocara acompañado de las teclas de su piano ‘Aprender a quererte’, un romántico momento que emocionó al público.

Los intérpretes de ‘Dos mil algo’ o ‘Cuando nadie ve’ hicieron vibrar a un Coliseo que coreó todas sus canciones.

Simón Vargas con sus carismáticos movimientos, rasgó su bajo al ritmo de los acordes de ‘Amor con hielo’ que puso a bailar a sus seguidores que gritaron eufóricos: «no te creo nada y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé».

La banda se despide de los escenarios

Después de dos horas de espectáculo, donde el cuarteto conmovió a los asistentes con temas como ‘Mi suerte’, ‘Salir con vida’ o ‘Date la vuelta’, los bogotanos culminaron el concierto haciendo saltar al público para que este «sitio se caiga» con una de sus canciones más icónicas ‘Besos en guerra’.

Con este tour el cuarteto recorrió varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay, subiendo a escenarios que no había visitado en giras anteriores.

Morat, una de las bandas colombianas más reconocidas internacionalmente, se despidió de los escenarios hasta el próximo año como inició, acompañados de un espectáculo de luces, y prometiendo regresar a la conocida como la Isla del Encanto.

En mayo, publicaron su último y quinto álbum de estudio ‘Ya Es Mañana’ (o ‘YEM’, como aparece abreviado entre sus seguidores), con el que ganaron el Latin Grammy a mejor álbum de pop/rock, que tomó el relevo al EP ‘Antes de que amanezca’ (2023) y a su último LP, ‘Si ayer fuera hoy’ (2022).

La agrupación colombiana anunció que en 2026 se presentará en concierto con ‘YEM World Tour’ en varias ciudades españolas, entre ellas Barcelona, Pamplona, Valencia, Sevilla y Madrid.

San Juan / EFE