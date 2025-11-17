Moneda española más cara vuelve a subasta en Suiza para intentar batir nuevos récords

El centén segoviano de 1609, una enorme moneda de oro de la época de Felipe III que en 2009 se convirtió en la más cara de la numismática española al subastarse por 800.000 euros, vuelve a ponerse a la venta en Ginebra, a un precio de salida de dos millones de francos (2,17 millones de euros).

La firma Numismatica Genevensis, que mostró a EFE ésta y otras monedas que subastará el próximo 24 de noviembre en el Hotel Mandarin Oriental de la ciudad suiza, espera que la subasta despierte el interés de coleccionistas y que la moneda bata su propio récord, o incluso el de la más cara de Europa Occidental.

Esa segunda marca la ostenta desde septiembre una moneda de 100 ducados de 1629, acuñada en el Sacro Imperio Romano Germánico en tiempos del emperador Fernando III y vendida por 1,95 millones de francos (2,11 millones de euros).

Importancia

El centén segoviano, del que sólo se conoce el ejemplar que se subastará, pesa 339,35 gramos, lo que la convierte en la mayor moneda de oro del siglo XVII, una época en la que España mostraba con este tipo de acuñaciones «su opulencia y supremacía, alimentada por las riquezas del Nuevo Mundo», según destaca Numismatica Genevensis.

«Es una suerte que se haya conservado hasta hoy, porque a menudo estos grandes objetos de oro desaparecen en épocas de disturbios socialopolíticos», explicó a EFE el presidente de la firma numismática, Frank Baldacci.

«Hablamos de una moneda excepcional de oro, históricamente muy importante, que tiene todo para que probablemente su precio rompa récords», subrayó.

La moneda pertenecía a la colección Caballero de Yndias, una de las más conocidas en el mundo numismático hispano, reunida por un coleccionista de origen vasco que residía en Cuba y que se subastó en 2009 en Barcelona por la casa Áureo & Calico.

Un comprador suizo la adquirió entonces, más tarde pasó a otro propietario -la identidad de ambos se mantiene en privado- y ahora volverá a venderse en una velada donde también se pujará por otras cuatro destacadas monedas acuñadas en la ceca de Segovia, una de las casas reales de moneda más importantes del siglo XVII.

Ginebra / EFE