Marco Rubio llama a los cubanos a construir una “nueva Cuba”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exhortó este miércoles a los “cubanos de a pie” a impulsar una “nueva Cuba” fuera del control de las élites militares y con una relación renovada con Washington, en un mensaje difundido en video de unos cinco minutos.

Rubio, de ascendencia cubana, envió su pronunciamiento en coincidencia con la conmemoración del 20 de mayo en sectores del exilio, fecha asociada a la primera república cubana, y aseguró que la población enfrenta una grave crisis humanitaria y económica marcada por la falta de electricidad, alimentos y combustible.

El jefe de la diplomacia estadounidense responsabilizó a las estructuras de poder en la isla, en particular al conglomerado militar-empresarial GAESA, de la situación actual, al que acusó de concentrar recursos mientras persisten las carencias para la población.

Asimismo, sostuvo que el presidente Donald Trump propone una “nueva vía” en las relaciones bilaterales, basada en un acercamiento directo con el pueblo cubano y no con el actual aparato de poder, y planteó la posibilidad de una apertura económica que permita a los ciudadanos acceder a negocios y oportunidades hoy restringidas.

Rubio también reiteró críticas a la gestión del gobierno cubano y aseguró que el principal obstáculo para el desarrollo del país es el control de las élites, en un contexto de nuevas tensiones entre Washington y La Habana, que incluyen sanciones y posibles acciones legales contra figuras del antiguo liderazgo cubano.

Washington / Redacción web