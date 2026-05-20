Marinos neutralizó a Spartans y quedó a un paso de las semifinales

Marinos de Anzoátegui quedó a un paso de avanzar a las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, tras vencer el martes 73-58 a Spartans de Distrito Capital, en un choque que se disputó en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Fue un compromiso reñido en el que el Acorazado Oriental mostró dos caras totalmente opuestas, pues pasó de recibir 40 puntos en la primera mitad, a solo 18 en la segunda. Incluso en el tercer cuarto los navales lograron un tramo de 17-0 para tomar las riendas del marcador y a partir de allí siempre se mantuvieron arriba.

Michael Bryson fue la gran figura de los anzoatiguenses con 21 puntos, además de cinco rebotes, aunque un triple de Carlos Fulda con dos minutos por jugar le puso candado al encuentro. Los dirigidos por Néstor "mamá osa" Salazar tendrán la oportunidad de sentenciar la serie de cuartos de final el próximo jueves 21 de mayo, cuando se dispute el quinto juego en "La Caldera".

Giro radical

Por momentos la primera mitad del compromiso del martes parecía la continuación del cotejo de lunes, que terminó en triunfo de Spartans. Marinos tomó malas decisiones en ataque y estuvo permisivo en defensa, lo que aprovecharon los capitalinos para sacar diferencias de hasta 11 unidades.

Sin embargo, para la segunda mitad el equipo dio un giro de 180 grados y eso los condujo a una conquista que terminó siendo cómoda. Un canasto del dominicano Jhery Matos abrió el tercer período, pero luego llegó una racha del Acorazado Oriental en la que anotó 17 puntos seguidos, liderados por dos triples de K.J. McDaniels y otros dos de Bryson.

Posteriormente los locales mantuvieron el dominio del electrónico, limitando a la visita a solo nueve cartones en los últimos 10 minutos, y se quedaron con el lauro que los deja a un triunfo de las semifinales del torneo.

Destacados

Vale destacar que en ese despliegue defensivo fue vital el trabajo en la zona interna Malik Dimé y McDaniels, además del joven Keiver Marcano, que tuvo un desempeño positivo.

De igual manera el capitán Gregory Vargas aportó 12 cómputos, varios de ellos en momentos claves del juego. McDaniels terminó con la misma cantidad de cartones (más ocho rebotes) y Dimé cerró con 11 (más nueve capturas).

El barcelonés Michael Carrera registró 18 unidades y nueve rebotes por los espartanos, que intentarán obligar el regreso de la serie a su feudo con una victoria el próximo jueves 21 de mayo, en el quinto juego de la llave.

Otros cruces

En los otros tres cruces de cuartos de final de la SPB 2026 Cocodrilos de Caracas superó a domicilio 88-91 a Pioneros del Ávila en el gimnasio Mayor General Elio Estrada Paredes de la capital. Los saurios están arriba 3-1 en la eliminatoria.

En la serie zuliana Gaiteros del Zulia venció 67-69 a Brillantes del Zulia en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, que funge como casa de ambos aunque en el duelo del martes los locales fueron los luminosos. Este enfrentamiento también está 3-1 pero a favor de los musicales.

Trotamundos de Carabobo derrotó por segunda noche al hilo a Guaiqueríes de Margarita (67-63) en el Fórum de Valencia, para igualar a dos conquistas por bando una llave que obligatoriamente se definirá en suelo insular.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo