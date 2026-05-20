Carmen Teresa Navas fue enterrada en medio de lágrimas, el canto del himno nacional y llamados a la justicia

La tarde de este martes, Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero -muerto bajo custodia del Estado-, fue enterrada en el Cementerio del Este, en La Guairita, en medio de lágrimas, flores y abrazos de familiares, amigos y activistas sociales quienes exigieron justicia para el caso.

Carmen Navas de 83 años, falleció nueve días después de ser notificada oficialmente por la Defensoría del Pueblo de la muerte de su hijo, luego de buscarlo por más de 15 meses.

Víctor Quero (51) fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 1 de enero de 2025 cerca de Plaza Venezuela. Tras su desaparición forzada, su madre se dedicó a recorrer distintos centros de reclusión en Caracas como El Helicoide, la llamada Zona 7 en Boleita y el Rodeo I (Miranda), entre otros, de forma infructuosa, ya que en todas las cárceles decían desconocer el paradero o las razones del arresto.

Este 7 de mayo Carmen Navas recibió la noticia de que su hijo había fallecido el 24 julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, y enterrado por la “supuesta ausencia de familiares”, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. No obstante, según la ONG Foro Penal, Quero había sido recluido en El Rodeo, sitio al que su madre había acudido al menos seis veces.

El cortejo fúnebre partió de la Funeraria Vallés en la avenida Libertador de Caracas, hasta el Cementerio del Este. En ambos sitios los presentes entonaron el Himno Nacional y coreaban al unísono la palabra “justicia”. La mujer fue enterrada en el mismo sitió donde días atrás fue sepultado su hijo.

“Hasta debajo de las piedras”

Dessire Quero, hija de Carmen Navas, dijo que su mamá había buscado a su hermano “hasta debajo de las piedras”. “Y literalmente, debajo de una piedra lo encontró”.

“No tengo palabras para decir la falta que me va a hacer mi mamá porque ella era para mi todo: mi tierra, mi cielo mis nubes, mi sol. Ella no sólo fue conocida por buscar a Víctor. Ella fue una mujer muy sufrida, muy luchadora. Sacó adelante cuatro hijos”, relató.

Dessire Quero apuntó que en este momento lo único que desea es que permanezca el legado de su madre y la muerte de sus familiares no quede impune y se haga justicia.

“Mi hermano no se metía con nadie, era deportista, un pequeño empresario tratando de salir adelante con todas las oportunidades que tiene este hermoso país. El único error de él fue enamorarse de la mujer equivocada, le tendieron una pesquisa, para separarlo de esta mujer y fue cuando lo llevaron preso. No quedó expediente y desaparecieron todo”.

Enterrada al lado de Baduel

Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, (Clippve), hermana de Josnars Baduel -actualmente recluido en El Rodeo- apuntó desde el cementerio, que Carmen Navas había sido enterrada al lado de su padre Raúl Isaías Baduel , quien también murió bajo custodia del Estado en 2021.

“El caso de Carmen Teresa es una radiografía del horror que viven las madres familias de quienes son perseguidas por el Estado venezolano. Pero también es una demostración de amor, compromiso y dignidad, porque no hubo un sólo día que no luchara por su hijo. Hoy que ella partió, nos compromete mucho más a seguir luchando para que haya justicia verdadera, reparación y sobre todo no repetición”, acotó.

Caracas / Rodolfo Baptista