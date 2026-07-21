Fedecámaras Nueva Esparta propone fortalecer el Puerto Internacional El Guamache

La contingencia generada por los recientes sismos en La Guaira obligó a desviar hacia Puerto Cabello la carga destinada a la isla de Margarita.

Ante este panorama, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), capítulo Nueva Esparta, plantea la necesidad de potenciar la infraestructura del Puerto Internacional El Guamache para responder a los requerimientos logísticos de la zona insular.

Gabriel Briceño, presidente de la organización empresarial, señaló, desde Pampatar, municipio Maneiro, que Puerto Cabello no se encontraba preparado para asumir un incremento tan súbito e inesperado en sus operaciones, a pesar de su capacidad histórica para manejar grandes volúmenes de mercancía.

Esta coyuntura ha llevado a diversos importadores a evaluar alternativas para optimizar el traslado de sus productos.

Replantearse el proceso

El representante gremial invitó a los comerciantes e importadores de la región y del resto del Oriente del país a reconsiderar sus esquemas tradicionales de transporte marítimo.

Tradicionalmente, grandes cadenas de supermercados y empresas utilizaban La Guaira como vía principal por su ubicación geográfica y sus redes de distribución nacional.

Desde la perspectiva del sector empresarial, la entidad insular cuenta con las condiciones para funcionar como un centro estratégico de almacenaje y distribución. Este desarrollo se encuentra respaldado por el marco legal del régimen especial insular y los incentivos fiscales que ofrece la Ley de Zonas Económicas Especiales.

Modernización de puerto

La modernización del Puerto El Guamache permitirá asegurar el abastecimiento en la isla frente a eventuales contingencias en otros puntos del país.

Asimismo, la medida busca brindar mayor eficiencia financiera y celeridad a los procesos de manufactura y producción a nivel nacional.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero