Ministro Héctor Silva se reunió con mineros de Las Claritas para abordar seguridad tras operativo militar

El ministro de Desarrollo Minero, Héctor Silva, visitó la localidad de Las Claritas, en el estado Bolívar, donde sostuvo un encuentro con trabajadores del sector para abordar temas de seguridad, tras los recientes operativos militares realizados en la zona minera del sur del país.

Durante una asamblea con mineros, el funcionario escuchó propuestas e inquietudes de los trabajadores y destacó la importancia de fortalecer la seguridad integral, con el objetivo de garantizar “el resguardo, la salud y la protección sociolaboral de todos los trabajadores”, según una nota oficial.

En la jornada también se discutieron estrategias para la maximización de la producción minera y la aplicación de prácticas ecológicas que permitan proteger el medioambiente y los recursos naturales. “Estamos aquí para atender de primera mano a nuestro pueblo, para escucharlos y dotar a cada hombre y mujer que se dedica a la minería con las herramientas formativas necesarias que impulsen su crecimiento académico y técnico”, expresó Silva.

El encuentro contó además con la participación del viceministro del Oro, Luis Pérez, y del viceministro de Otros Minerales Estratégicos No Auríferos, Jesús Mieres. Como parte de los anuncios realizados, las autoridades informaron la creación de una Oficina de Atención al Minero en Las Claritas, destinada a canalizar y responder de manera directa a las necesidades del sector.

De acuerdo con un video difundido por el Ministerio de Desarrollo Minero, la actividad también tuvo como propósito impulsar la organización de las comunidades mineras y fortalecer la articulación entre los trabajadores y las instituciones del Estado.

Caracas / Redacción web