Ministerio Penitenciario informó que Víctor Hugo Quero murió hace casi diez meses

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario confirmó este 7 de mayo de 2026 la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un hecho que, según el propio comunicado oficial, ocurrió casi diez meses antes, el 24 de julio de 2025, mientras el ciudadano permanecía bajo custodia del Estado.

La información fue divulgada luego de meses de incertidumbre y denuncias públicas sobre su paradero. De acuerdo con el documento, la investigación formal del caso no comenzó sino hasta el 10 de marzo de 2026, “por conocimiento a través de redes sociales de la presunta desaparición”, pese a que el fallecimiento ya había ocurrido para entonces.

El ministerio precisó que Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 a las 11:25 de la noche en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. “Falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, señala el texto oficial.

Según la versión institucional, el ciudadano había sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I. El comunicado agrega que durante su reclusión “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”, argumento que contrasta con las reiteradas exigencias públicas de su madre, Carmen Teresa Navas, para conocer su paradero.

El ente indicó además que, tras su muerte, el cuerpo fue enterrado el 30 de julio de 2025. “Se procedió a su inhumación formal (…) en cumplimiento de los protocolos de ley”, justificó, al alegar ausencia de familiares en ese momento.

Finalmente, la institución aseguró que se mantiene “a disposición ante las autoridades competentes para la revisión del caso”, al tiempo que expresó condolencias a los familiares y prometió la entrega de los restos, en un caso cuya confirmación oficial llega casi un año después del deceso.

Caracas / Redacción web