Ministerio de Educación comienza debates sobre el "impacto" de las tareas escolares

El Ministerio de Educación, junto a varias ONG universidades, profesores, estudiantes y movimientos sociales , comenzó este miércoles un "gran debate público" sobre el impacto de las tareas escolares.

A través de una publicación, la cartera de Estado indicó que el ministro Héctor Rodríguez presentó cuatro líneas de acción para llevar esta discusión a todos los espacios y generar el mayor consenso posible.

Estas líneas de acción, prosiguió, son sistematizar investigaciones y experiencias existentes, generar nuevas líneas de investigación en universidades, consultar a fondo a las familias, maestros de aula y estudiantes, así como diseñar políticas públicas con el mayor consenso.

"La sociedad toda está convocada a participar y dar sus aportes para construir nuevas políticas que tributen a elevar la calidad educativa en Venezuela", señaló el Ministerio de Educación.

El pasado 12 de septiembre, Rodríguez propuso debatir si las tareas son necesarias, "ya que en muchos casos pueden generar estrés y tensión en el hogar", según publicó la institución en Instagram.

Además, pidió buscar una nueva forma de evaluar a los estudiantes, con un método "más justo y objetivo que vaya más allá de una calificación numérica, reconociendo las distintas habilidades y formas de aprender de cada estudiante".

Rodríguez exhortó entonces a investigar y debatir sobre la neurodivergencia para desarrollar un plan de atención que incluya a todos.

Caracas / EFE