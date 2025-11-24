Ministerio de Comuna: 410 proyectos fueron seleccionados en Anzoátegui en la Consulta Popular Nacional

En horas de la mañana de este lunes 24 de noviembre, el director del Ministerio de Comunas en Anzoátegui, Jesús Salvador, presentó un balance sobre el desarrollo de la Consulta Popular Nacional de 2025 llevada a cabo este domingo 23 de noviembre.

Sin precisar cifras porque, según indicó, aún están en fase de recepción de actas de los 379 centros electorales habilitados para la jornada, Salvador aseguró que ayer "hubo mucha participación".

"Tuvimos centros abiertos hasta las 9:00 de la noche, ya que hubo una gran participación del pueblo ejerciendo su derecho a la selección del proyecto de su preferencia y que cubre las necesidades de su comunidad", acotó.

En el estado, añadió, fueron seleccionados 410 proyectos de los 1.417 que fueron sometidos a votación este domingo.

Explicó que la mayoría de las propuestas escogidas por las comunidades están enfocadas en "la transformación de las ciudades y servicios".

Vale recordar que esta es la cuarta y última consulta popular prevista para este año.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez