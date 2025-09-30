Militares venezolanos detienen a un hombre con 77 kilos de marihuana en estado fronterizo

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detuvo a un hombre con 77 kilos de marihuana en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), informó el Ministerio de Interior.

A través de Telegram, la cartera de Estado aseguró que efectivos militares aprehendieron "en flagrancia" a un ciudadano de 39 años de edad, a quien le fueron decomisados 150 envoltorios de "presunta droga denominada marihuana, con un peso aproximado de 77 kilos".

De igual manera, "fueron decomisados dos vehículos en los que se trasladaba la droga y demás material de interés criminalístico", indicó el Ministerio, e informó que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía.

Precedente

El pasado viernes, el Viceministerio de Prevención y Seguridad informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela incautó 519 kilos de marihuana en el estado Lara (oeste), tras un operativo en el que hubo un "intercambio de disparos".

"Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas", señaló la institución, que no aclaró si hubo detenidos o heridos en el operativo.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.

Maracaibo / EFE