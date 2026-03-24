Miley Cyrus celebra los 20 años de 'Hannah Montana' con un tributo a su etapa en Disney

Dos décadas después del estreno que transformó la televisión infantil, Miley Cyrus rinde un emotivo homenaje a Hannah Montana en un documental que abraza su origen Disney y sella la reconciliación con el alter ego que la catapultó a la fama.

El especial superestrella del pop, que aterriza este martes a la plataforma Disney+, abre las puertas a un encuentro con el fenómeno de 'Hannah Montana' cargado de nostalgia para la generación que creció bajo el destello de la peluca rubia y la doble vida de una adolescente dividida entre el anonimato escolar y el estrellato masivo.

"Fue el esfuerzo, la lealtad, el apoyo de los seguidores lo que hizo posible mi vida más allá del espectáculo, y por eso estoy muy agradecida a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante estadounidense en un evento celebrado anoche en Los Ángeles con motivo de la presentación del documental.

En este especial de una hora, Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart en Malibú (EE.UU.). El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de la serie.

Más participantes

El documental cuenta con una participación clave de su madre, Tish Cyrus, con la que reflexiona sobre el impacto de la fama temprana mientras rememoran detalles del vestuario futurista del personaje.

El reencuentro familiar se completa con Billy Ray Cyrus, su progenitor tanto en la realidad como en la ficción, encargado de desglosar anécdotas del rodaje y el proceso de preparación conjunta para las audiciones originales de la serie.

El especial suma testimonios de voces invitadas como Selena Gomez, quien retoma su vínculo con la franquicia tras haber interpretado a Mikayla, la principal competidora musical de Hannah en la ficción.

Asimismo, la artista Chappell Roan analiza la figura de la protagonista como un referente de autenticidad e influencia determinante en la nueva escena del pop.

Interpretaciones

También recupera la esencia de su alter ego con nuevas interpretaciones de 'This Is the Life', la primera canción que canta en la serie; la balada 'The Climb' y el emblemático tema de apertura 'The Best of Both Worlds'.

Miley se despide del plató de la misma manera que lo hizo en 2011: deteniéndose frente al vidrio de la casa de los Stewart y la mirada perdida en un gesto de tristeza. Si aquel adiós original estuvo marcado por el hartazgo hacia un personaje que la asfixiaba, esta vez el gesto nace de una reconciliación tras años de distancia y rechazo a su propio legado.

El cierre llega acompañado de un tema dedicado a su yo más joven con una declaración en la que advierte: "Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida", sentencia agradecida.

Los Ángeles / EFE