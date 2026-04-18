Miles de personas recibieron a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"

Miles de personas se concentraron desde primera hora de la tarde en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de "¡Presidenta!".

Sus seguidores también pidieron "¡libertad!" y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.

"Con toda esta energía que estoy sintiendo de vosotros, vamos a volver a Venezuela", dijo la opositora venezolana, que estuvo acompañada en el balcón por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que prometió entregar la medalla de la ciudad de Caracas en un futuro no muy lejano.

Ayuso también se dirigió a los congregados y les aseguró que "Madrid es la casa de la libertad". "Desde aquí alzamos la voz por la libertad en Venezuela y en Cuba", dijo.

Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados esta tarde en la céntrica Puerta del Sol fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo.

Ondeando banderas de Venezuela y mostrando pancartas con lemas como "María Corina, esperanza y libertad", "Libertad para los presos políticos" o "Volver a casa a la venezolana", los concentrados ovacionaron con pasión a su líder cuando apareció.

Antes, y durante horas, gritaron "libertad", "fuera Delcy", "María Corina presidenta" o "elecciones", y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos.

La concentración de hoy en la Puerta del Sol es el acto central de la visita de Machado a España, que se inició el viernes con reuniones con líderes conservadores españoles como Alberto Núñez Feijóo (PP) Santiago Abascal (Vox).

Entre ayer y hoy, Machado se ha reunido con líderes conservadores como Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y ha confirmado que no se verá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha ofrecido una rueda de prensa en la que insistió en la necesidad de celebrar elecciones libres en Venezuela y agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "arriesgara la vida de sus ciudadanos" para deponer al exmandatario venezolano Nicolás Maduro

Madrid / EFE