Milei tilda de "comunista" a Lula y celebra la reacción de los mercados tras el triunfo de Flávio Bolsonaro

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de nuevo este lunes como «zurdo comunista» a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y celebró la subida de los mercados tras el triunfo del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

El pronunciamiento del mandatario ocurrió tras el alza de los activos brasileños en el exterior. El candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Lula, con el 100 % del escrutinio completado. Analistas financieros atribuyeron el repunte bursátil de hasta un 13 % al avance del aspirante opositor —superior a las estimaciones de las encuestas— y a la expectativa de una gestión con mayor disciplina fiscal.

A través de su cuenta en la red social X, Milei afirmó que la derecha gana espacio en la región y felicitó a Flávio Bolsonaro por su desempeño electoral. Las declaraciones del jefe de Estado argentino profundizan la tensión diplomática entre ambas naciones, luego de que en julio calificara a Lula de «corrupto», hecho que provocó el llamado a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires.

Brasil celebrará la segunda vuelta presidencial el próximo 25 de octubre, fecha en la que Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la jefatura de Estado al no alcanzar ninguno la mayoría absoluta en la primera jornada de votación.

Argentina / Redacción web