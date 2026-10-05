Los Leoncitos de Guanipa mantienen paso perfecto en el Festival Nacional Preparatorio de Criollitos de Venezuela

La divisa Leoncitos de Guanipa demuestra el alto nivel del béisbol menor del estado Anzoátegui tras consolidar un inicio invicto en el Festival Nacional Preparatorio I Nivel 2026 de la Corporación Criollitos de Venezuela, evento que se celebra en Carora, estado Lara.

La representación anzoatiguense acumula dos victorias consecutivas en sus primeras salidas al terreno de juego. Durante su debut, la toletería guanipense exhibió su potencial ofensivo y se impuso con autoridad ante la selección del estado Falcón. Posteriormente, en un disputado compromiso, el equipo aseguró su segundo triunfo frente a la delegación de Miranda.

Con esta marca de dos victorias sin derrotas (2-0), el conjunto de Guanipa se posiciona con firmeza en la tabla de clasificación de su grupo y se perfila como un firme aspirante al título en este torneo nacional, cita que reúne a 17 delegaciones de todo el país y a más de 500 participantes.

Carora / Redacción web

