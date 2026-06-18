Michael Bryson se pierde lo que resta de final de la SPB por lesión

El jugador importado de Marinos de Anzoátegui, Michael Bryson, se perderá lo que resta de la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 tras confirmarse que sufrió una lesión en su rodilla izquierda.

De acuerdo al parte médico publicado por la organización naval, el estadounidense sufrió una rotura de menisco y estiramiento del ligamento interior en el cuarto compromiso de la instancia decisiva en la que el Acorazado Oriental supera 3-1 a Guaiqueríes de Margarita.

Vale recordar que Bryson tuvo un resbalón en el tabloncillo del gimnasio Luis Ramos, cuando restaban poco más de seis minutos del choque entre anzoatiguenses e insulares del pasado martes 16 de junio. Sus gestos de dolor fueron evidentes y aún así intentó seguir jugando, pero luego no le quedó más opción que salir antes de terminar el encuentro.

Baja sensible

La ausencia de Bryson representa una baja sensible para Marinos en la lucha por el título número 12 de su historia. El alero fue pieza clave en ofensiva en las tres victorias que suman los navales en la final y en total estaba promediando 14.2 puntos por desafío.

Su baja pesa aún más tomando en cuenta que, por reglas de la SPB para esta zafra, el conjunto anzoatiguense no puede inscribir otro importado si no hasta el próximo lunes 22 de junio, de cara a un hipotético séptimo juego en suelo insular.

Según el comunicado de Marinos, tienen en reserva a Michael Smith (quien entrena con el equipo desde esta semana), pero de momento les es imposible utilizarlo por el llamado roster semanal, en el que solo se pueden registrar cuatro extranjeros.

Por tal razón el Acorazado Oriental debe afrontar el quinto duelo este jueves 18 de junio (y un hipotético sexto el domingo 21 en La Asunción) con solo tres foráneos (Malik Dimé, K.J. McDaniels y Juan Miguel Suero).

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo