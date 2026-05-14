México hará historia con tercera Serie del Caribe consecutiva

Por primera vez en la historia, México organizará tres Series del Caribe de manera consecutiva, y en febrero próximo la ciudad de Hermosillo será el epicentro del béisbol regional al albergar el torneo por séptima ocasión, reafirmando su condición de sede emblemática del clásico.

Según Nelson de la Rosa, integrante del departamento de prensa de la Confederación de Béisbol del Caribe (CBPC), el hecho no solo confirma la confianza en la infraestructura mexicana, sino que consolida una tendencia: el país se ha convertido en uno de los grandes pilares organizativos del evento, acumulando 18 ediciones anteriores como anfitrión, la mayor cifra entre todos los participantes.

En ese contexto, la capital de Sonora se proyecta como una referencia histórica. Con su séptima edición, se acerca a ciudades icónicas del Caribe y se posiciona como una de las plazas más recurrentes del torneo, en una lista encabezada por la capital dominicana Santo Domingo, que ha sido sede en 10 ocasiones, seguida por Caracas con nueve.

Crecimiento

El crecimiento del evento también se refleja en la diversidad geográfica. La Serie del Caribe se ha celebrado en siete países, con México, Venezuela y Puerto Rico liderando la organización. Venezuela suma 15 ediciones y Puerto Rico 14, mientras que República Dominicana ha sido sede en 11 oportunidades. Más atrás aparecen Panamá (4), Cuba (3, todas en la etapa inicial entre 1949 y 1960) y Estados Unidos (3).

A nivel de ciudades, México ha distribuido el torneo en cinco plazas: Culiacán, Mazatlán, Mexicali, Guadalajara y Hermosillo, reflejando una estrategia de expansión y modernización de escenarios. Venezuela, por su parte, ha llevado el evento a múltiples sedes como Caracas, Maracaibo, Valencia y otras, incluso innovando con ediciones compartidas en dos ciudades, como ocurrió en 2006 (Maracay-Valencia) y 2023 (Caracas-La Guaira).

En el Caribe insular, Puerto Rico ha rotado entre San Juan, Carolina y Mayagüez, mientras que República Dominicana ha concentrado principalmente la organización en Santo Domingo, con una edición en Santiago de los Caballeros. En contraste, países como Cuba, Panamá y Estados Unidos han mantenido sedes únicas: La Habana, Ciudad de Panamá y Miami, respectivamente.

Sin garantías de éxito

Sin embargo, la historia también demuestra que ser anfitrión no garantiza el título. Cuba fue el país más eficiente en ese sentido durante la primera etapa, ganando dos campeonatos en tres ocasiones como sede. República Dominicana ha logrado cinco coronas en 11 ediciones organizadas, mientras que México, pese a su protagonismo logístico, ha conquistado tres títulos en 17 presentaciones como local. Puerto Rico suma tres en 14 y Venezuela dos en igual cantidad, en tanto Panamá tiene un campeonato en cuatro oportunidades.

Con Hermosillo lista para recibir nuevamente la fiesta del Caribe, el reto será mantener el alto estándar organizativo y, para México, intentar que esta histórica racha como anfitrión también se traduzca en éxito dentro del terreno.

Santo Domingo / Redacción Web