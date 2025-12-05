México contra Sudáfrica será el partido inaugural del Mundial de 2026

El partido inaugural del Mundial de 2026 será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y se enfrentará a la selección de México (anfitriona) contra la de Sudáfrica, tal y como esclareció el sorteo de la fase de grupos de este viernes.

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá comenzará con el grupo A, donde además de estar las selecciones que disputarán el primero de los 104 partidos del Mundial, figuran Corea del Sur y el ganador de la repesca D europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa).

El conjunto que dirige Javier Aguirre, vigente campeón de la Copa de Oro y de la Liga de Naciones de la CONCACAF (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), dará el pistoletazo de salida del máximo torneo del fútbol mundial contra el cuadro sudafricano, que no disputa una fase final desde 2010, cuando fue anfitrión.

La ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo este 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

El evento fue histórico, ya que definió los 12 grupos para la primera edición del Mundial con 48 selecciones participantes, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

A nivel de figuras y sedes, el evento se desarrolló con gran pompa, contando con exestrellas como Rio Ferdinand y Cafú, además de celebridades estadounidenses como Tom Brady.

Elementos claves

Los tres anfitriones, México (Grupo A), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D), quedaron confirmados como cabezas de serie, asegurando sus respectivas sedes para los primeros encuentros del torneo que se disputará en Norteamérica.

El nuevo sistema de clasificación a la fase de eliminación directa fue el aspecto más relevante a nivel competitivo. Para avanzar a los inéditos dieciseisavos de final, clasificarán los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos, sumándose a los ocho mejores terceros lugares de toda la fase. Este cambio promete mantener la emoción hasta la última jornada, dándole una oportunidad de avance a casi el 70% de los participantes.

Entre los cruces más destacados, se confirmó el duelo entre la campeona europea España y la bicampeona mundial Uruguay en el Grupo H, y el enfrentamiento entre Portugal y Colombia en el Grupo K.

Se confirmaron 42 selecciones con nombre propio en el sorteo, dejando seis lugares aún por definir para los ganadores de los repechajes (cuatro de la UEFA y dos del Intercontinental) que se jugarán en la primavera de 2026. Los grupos ya definidos revelan un equilibrio general, sin un grupo de la muerte evidente, pero sí con combinaciones que garantizarán el espectáculo y la paridad en la primera ronda del torneo.

Washington / EFE / Redacción Web