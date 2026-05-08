Meloni y Rubio liman asperezas y destacan la importancia de la colaboración trasatlántica

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvieron este viernes en Roma una reunión para limar asperezas tras las desavenencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, y donde coincidieron en destacar la importancia de la colaboración trasatlántica.

"Fue un diálogo franco entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales, pero que reconocen el valor de la unidad occidental", destacó Meloni en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Explicó que mantuvieron una conversación "amplia y constructiva" en la que abordaron desde las relaciones bilaterales entre Italia y Estados Unidos "hasta importantes asuntos internacionales, como la crisis en Oriente Medio, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, la estabilización de Libia y el proceso de paz en el Líbano y Ucrania".

Para la Secretaría de Estado de EE.UU., la reunión sirvió "para reforzar la sólida alianza estratégica entre Estados Unidos e Italia". En el encuentro, Rubio destacó el compromiso de Washington "con una estrecha coordinación en prioridades compartidas".

"Abordaron los desafíos de seguridad regional, incluyendo Oriente Medio y Ucrania, y la importancia de la colaboración trasatlántica continua para hacer frente a las amenazas globales", explicó un portavoz.

Tras haberse visto hoy con Meloni en Roma y ayer con León XIV en la Santa Sede, Rubio concluye su misión diplomática para aliviar tensiones tras los ataques verbales que Trump ha dirigido en las últimas semanas tanto al papa en relación con la guerra de Irán, como a la mandataria italiana por defender al pontífice.

Durante su estancia en Roma, el secretario de Estado también se ha visto con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien en declaraciones a los medios defendió que "Europa necesita a Estados Unidos, al igual que Italia, pero también Estados Unidos necesita a Europa e Italia. Esas son las relaciones trasatlánticas y la unidad de Occidente es fundamental".

Tajani calificó de "positivo" el encuentro con Rubio y declaró que para Roma "es importante una presencia estadounidense en Europa para reforzar la OTAN", aunque afirmando que es igualmente clave "un compromiso fuerte de los europeos" a la Alianza Atlántica.

En relación a este asunto, Rubio, en una rueda de prensa en la Embajada de EE.UU en Italia, se declaró "defensor de la OTAN" y destacó que una de las ventajas de la alianza es permitir a Estados Unidos mantener fuerzas desplegadas en Europa y contar con bases con capacidad logística "de proyectar poder en caso de contingencias".

Aprovechó para reprochar que la negativa de algunos países de la OTAN a permitir el uso de bases militares "obstaculizó la misión" y "creó peligros innecesarios", citando explícitamente a España.

Preguntado por la situación específica de las bases en suelo italiano, Rubio aseguró que no abordó con Meloni una eventual retirada de tropas estadounidenses ni una posible salida de su país de la Alianza Atlántica, señalando que tales decisiones "corresponden al presidente".

Roma / EFE