Incremento en el límite del Equipaje Acompañado dinamiza ventas en Nueva Esparta

La aplicación del nuevo decreto sobre el Equipaje Acompañado permite que los visitantes de Nueva Esparta trasladen mercancías por un valor de hasta 3 mil dólares por persona con una frecuencia de dos veces al mes.

Vicente Gerardi, miembro del Comité de la reforma de la Ley de Puerto Libre, destacó que esta medida devuelve el atractivo comercial a la entidad al facilitar la salida legal de productos hacia el territorio nacional.

Los sectores de licores y electrodomésticos pequeños presentan la mayor demanda por parte de los turistas que buscan aprovechar los beneficios arancelarios vigentes.

Los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio reportan que los efectos positivos de esta normativa ya se perciben en el flujo de caja de los establecimientos locales.

Aunque todavía no se cuenta con cifras oficiales debido a que los registros finales los maneja la Superintendencia Nacional Integrada de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la percepción del gremio es de una reactivación tangible en el volumen de transacciones diarias.

Esta dinámica comercial responde a la necesidad de actualizar los marcos legales para que Margarita recupere su competitividad frente a otros mercados internacionales del Caribe.

El sector privado resalta la importancia fundamental de reactivar el crédito bancario para apalancar de manera definitiva la economía de la región insular.

Este tipo de financiamiento es visto como la herramienta clave para que los comerciantes puedan reponer inventarios y los consumidores tengan mayor capacidad de adquisición de bienes duraderos.

Sin un sistema crediticio robusto que acompañe estas medidas legales el crecimiento del Puerto Libre corre el riesgo de limitarse a temporadas específicas en lugar de ser constante.

Gerardi agregó que la reforma de la Ley de Puerto Libre busca consolidar estas ventajas para garantizar un desarrollo económico sostenible en el tiempo para todo el estado.

La combinación de incentivos fiscales como el aumento en el monto del equipaje y la futura estabilidad financiera -acotó- representa un avance significativo para el sector empresarial.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero