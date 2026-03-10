Médicos de Nueva Esparta claman por mejoras salariales y centros de salud dotados

En el marco de la conmemoración del Día del Médico en Venezuela, los profesionales de la salud en el estado Nueva Esparta se concentraron este martes en la sede del Colegio de Médicos, ubicada en La Asunción, municipio Arismendi.

El evento, más que una celebración, sirvió como un espacio de reflexión y denuncia sobre las precarias condiciones que enfrenta el sector en la región insular.

El presidente del Colegio de Médicos de la entidad, José Antonio Narváez, alertó sobre el estado crítico de la red sanitaria pública, calificándola como un sistema "absolutamente colapsado". Narváez señaló que la falta de insumos básicos y la deficiente infraestructura continúan siendo los principales obstáculos para brindar una atención de calidad a los pacientes neoespartanos.

Uno de los puntos más alarmantes expuestos por el vocero fue la constante fuga de personal especializado. Según Narváez, el éxodo de médicos y enfermeras persiste debido a que no encuentran condiciones económicas suficientes para subsistir, lo que deja a los ambulatorios y hospitales con un déficit de capital humano capaz de atender la demanda de la población.

Respecto a la situación financiera de los galenos, el dirigente gremial detalló que los salarios base en el sector público se mantienen en niveles ínfimos, oscilando entre los 500 y 600 bolívares mensuales. Aunque con guardias nocturnas algunos ingresos pueden subir a 2.000 bolívares, la mayor parte de la remuneración depende de bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios legales.

Narváez hizo un llamado urgente a las autoridades para concretar un aumento salarial que permita a los médicos "vivir con dignidad". Explicó que el sistema actual de bonos perjudica directamente el cálculo de vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales, dejando a los profesionales desprotegidos al momento de su retiro tras años de servicio.

El gremio médico espera que se concrete la recuperación de la red hospitalaria y el fortalecimiento del salario, los cuales son vistos como pasos indispensables para incentivar el regreso de los profesionales que se han marchado y garantizar el derecho a la salud en la región insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero