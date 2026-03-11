Médicos carupaneros expresaron sus deseos por ver mejorar al sector salud (+Fotos)

Los médicos de Carúpano, en el estado Sucre, celebraron su día este martes 10 de marzo, con actos en diferentes espacios, pero con la premisa de esperar mejores condiciones para el gremio y los centros asistenciales públicos.

En la cámara municipal de Bermúdez, se realizó una sesión especial, que tuvo como orador al internista Henry Hernández Azócar, quien destacó que se trata de una fecha que se instituyó en 1956 en honor a José María Vargas, cuyo natalicio se recuerda ese día.

Instó a los colegas a mantener la esperanza y a luchar por mejorar la infraestructura de los centros de salud y la formación de los futuros médicos. “Seguir luchando por las personas, por el ser humano que espera de nosotros lo mejor, no somos dioses pero podemos calmar su dolor y mejorar su sufrimiento”.

Ideal

En el acto convocado por el Colegio de Médicos de Carúpano, que se realizó en el auditorio de una clínica local, el orador fue el neurocirujano Luis Marcano Cova, quien coincidió en la necesidad de mejorar la situación del sector.

“Ese concepto de trabajar con las uñas se vive en este momento en el país y aquí se patentiza más por el hecho de ser una ciudad de escasa población”.

Recordó la figura de grandes médicos como la de José Gregorio Hernández y la de profesionales locales como Germán Martínez, Ivón Cabrera, Lino Ávila, entre otros, y quienes encarnaban un ideal común: el servicio al prójimo y dar solución a quienes acuden a un doctor en busca de alivio.

Sucre/ Yumelys Díaz