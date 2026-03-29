Medianálisis presenta guía para prevenir y actuar frente al acoso sexual laboral en el periodismo venezolano

La guía ofrece conceptos clave sobre violencia de género, marco legal, rutas de denuncia y el impacto del acoso en la libertad de prensa y de expresión. Además, incluye tres rutas prácticas de orientación: una ruta general, una ruta para el entorno de oficina y otra para coberturas en la calle, junto con materiales complementarios enfocados en la protección y el autocuidado, los cuales serán presentados durante el mes de abril en talleres que se realizarán con periodistas y estudiantes mujeres en los estados Lara, Táchira y Nueva Esparta.

Esta publicación forma parte de las iniciativas actuales de la organización para abordar la violencia basada en género en el ejercicio periodístico y brindar herramientas prácticas para su prevención y atención. Este documento se sustentó en un proceso de investigación participativa que incluyó revisión de literatura especializada, análisis de buenas prácticas internacionales y una encuesta cuanti-cualitativa aplicada a 129 mujeres periodistas y estudiantes de comunicación social de 22 estados del país y el Distrito Capital. Los resultados evidencian la magnitud del problema: 44,2 % de las encuestadas afirma haber sido víctima de acoso sexual.

Medianálisis, tiene entre sus líneas de investigación la violencia diferenciada contra mujeres periodistas y comunicadoras sociales en el entorno nacional, regional y local, y reafirma su compromiso con este documento disponible para descarga gratuita.

Táchira / La Nación