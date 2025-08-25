Mayonesa Mavesa lanza campaña publicitaria "pega con todo"

Mavesa lanzó este 2025 una campaña exclusivamente de mayonesa para reforzar la conexión emocional con los consumidores venezolanos, invitarlos a descubrir un mundo nuevo de sabores y sensaciones, y recordar que "Mayonesa Mavesa pega con todo".

Según informaron los representantes de la marca en nota de prensa, "Más que un aderezo, la mayonesa Mavesa es un ingrediente indispensable para los venezolanos, una mezcla perfecta entre funcionalidad y sabor que alegra una arepa, una hamburguesa o una ensalada y los convierte en una experiencia placentera de bienestar que va más allá de lo culinario".

Para llevar el mensaje de que "Mavesa pega con todo", la marca desarrolló un jingle, inspirado en una canción muy famosa, que se presenta en comerciales difundidos a través de televisión, cine, radio y redes sociales.

Más detalles del despliegue

Además, el despliegue incluye rotativas, vallas publicitarias, valla trucks, piezas y activaciones de marca en punto de venta.

Los interesados en conocer más detalles de esta propuesta pueden visitar la cuenta @mavesavzla de Instagram.

Caracas / Redacción Web