MAS: Venezuela cambió y la política no puede seguir con el guión de hace 10 años 

A juicio del secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Anzoátegui, Felipe Mujica, el país cambió y eso exige un nuevo enfoque en la política.

Hizo énfasis en que tras 27 años de "una lógica de miedo y fracaso" la historia demuestra que la confrontación no se tradujo en ningún beneficio para la nación.

Prioridades

"Venezuela cambió y la política no puede seguir con el guión de hace 10 años. Firmamos el comunicado del 4 de febrero junto a Un Nuevo Tiempo, Lápiz y otros partidos, porque después de 27 años de una lógica de miedo y fracaso, la historia nos grita en la cara que la confrontación existencial no nos llevó a nada. No es que creamos que estamos en momento de diálogo, es que no hay otra opción. Asistir a Miraflores no es un gesto cómodo, sabemos el costo político, pero lo hacemos con responsabilidad. El país está fracturado y nosotros, el MAS, con 55 años de historia apostando a la vía pacífica, no nos vamos a quedar en la grada viendo cómo se termina de desmoronar la nación o esperando que soluciones mágicas vengan de afuera", resaltó.

Al ser consultado sobre los temas que se deberían abordar en una eventual mesa de diálogo entre los diferentes factores políticos del país, Mujica precisó que el primer punto que tiene que estar en la mesa es la Ley de Amnistía, Reconciliación y Paz, pues a su juicio, no se pueden celebrar unas elecciones con presos políticos.

"Ojo, una amnistía seria, que excluya delitos de lesa humanidad, ya que no puede haber perdón para quien violó los Derechos Humanos, pero que permita el retorno de los exiliados y la liberación plena de los detenidos. Eso es lo que baja la fiebre social. Luego se tiene que abordar el tema del bolsillo, es decir, la justicia salarial, porque de nada sirve hablar de política si la gente tiene hambre. Proponemos la salarización de los bonos y un salario mínimo vital indexado. La economía social es prioridad", destacó el dirigente político.

Luego de estos dos tópicos, señaló Mujica, se debe conversar sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rol del MAS

"Ese es el orden: pacificación, estabilización económica y legitimación electoral. ¿Cuándo se debe implementar el diálogo? Tiene que ser ya. Fíjate en el contexto: el país está viendo movimientos sísmicos en las estructuras de poder y corrupción. Hay un vacío que debe ser llenado con institucionalidad, no con anarquía. Esperar al mediano plazo es condenar a la gente a seguir sufriendo la inflación y la persecución. El documento del MAS al país es claro: la reconciliación no se construye con gestos vacíos, sino con cambios concretos. Si el gobierno llamó al diálogo, nosotros vamos a poner la Constitución en la mesa para cobrar esos cambios ahora", detalló el representante de la tolda naranja en la entidad.

El secretario general del MAS-Anzoátegui indicó que en un nuevo proceso de conversaciones, el rol del partido que representa es garantizar que esto no se traduzca en un "reparto de cuotas entre cúpulas, sino en un proceso de auditoría nacional y reinstitucionalización de los poderes".

"No vamos a negociar cargos, vamos a negociar la vigencia de la Constitución. Esa es la diferencia", concluyó Mujica.