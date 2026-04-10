MAS afina detalles para renovar sus autoridades en Anzoátegui 

El partido político Movimiento Al Socialismo (MAS) está trabajando en la renovación de sus autoridades en el estado Anzoátegui.

Así lo informó el secretario general de la tolda naranja en la entidad, Felipe Elías Mujica, quien precisó que afinan detalles organizativos de los comicios internos, los pasos para la conformación de la comisión electoral y la actualización del censo de activistas y dirigentes.

"Estamos preparándonos para la convención nacional, trabajando en eso para renovar las autoridades del partido en el país. Todavía no se han definido las fechas, pero ya se está organizando todo. Este es un proceso que va de abajo hacia arriba: municipios, estados y dirección nacional. Estamos avanzando con el objetivo de trabajar por el país, teniendo en cuenta que debemos construir una organización de utilidad para los venezolanos y el rescate de la democracia", explicó.

Mujica detalló que las elecciones internas en el MAS se llevan a cabo bajo el formato de primarias, donde en oportunidades existe una sola plancha para alguna directiva (nacional, estadal o municipal), mientras que a veces hay dos o hasta tres planchas las que se disputan los respectivos cargos.

Adelantó que en su caso, no continuará al frente de la secretaria general del estado Anzoátegui, sino que se postulará para formar parte del comité del partido a nivel nacional.

En la entidad oriental, los dirigentes más relevantes de la organización en la actualidad son Berta Taborda, Edgar Rodríguez, Ramón Guillén, José Gregorio Robles y Adriana Daglimanjian.

A .n.nivel nacional, regional y municipal, el MAS trabaja con la siguiente estructura: presidente, vicepresidente, secretario general, subsecretario, comité ejecutivo y miembros de las direcciones.

"Seguiré estando a la orden del país desde el MAS, apostando a la reconciliación nacional, el diálogo y a un país con una economía inclusiva", finalizó el actual secretario general del MAS-Anzoátegui.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez