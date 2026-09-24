Marinos TNT Anzoátegui está listo para el salto entre dos en la LSB

Marinos TNT Anzoátegui ya está listo para el salto entre dos en la edición 2026 de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), que arranca el próximo 25 viernes 25 de septiembre.

Este miércoles la organización naval realizó la presentación oficial de la plantilla con la que competirán, junto al cuerpo técnico y demás integrantes. Dicho acto fue realizado en el gimnasio Luis Ramos del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona.

Pese a ser una versión del Acorazado Oriental que apunta a resaltar el programa Transformación de Nuevos Talentos (TNT), y por ende a darle mayor rodaje a los jóvenes, el capitán Gregory Vargas aseguró que el principal objetivo que tienen es el título.

Un reto

Axiers Sucre, leyenda de Marinos que actualmente funge como gerente general de la organización, indicó que fue un reto confeccionar una plantilla competitiva en pocas semanas. Vale recordar que la LSB fue una iniciativa que surgió hace un mes, por lo que las directivas de los 10 equipos participantes tuvieron que moverse con rapidez.

El exjugador también dijo que, una vez culminada la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), trabajó junto a otros miembros de la directiva en la captación de talentos para un proyecto, aunque sin saber que aparecería este nuevo torneo.

Sucre habló sobre uno de los grandes movimientos que hicieron previo al certamen, que fue la llegada de Néstor Colmenares, en un cambio que envió a Yohanner Sifontes a Trotamundos de ááásCarabobo.

"Quisimos traer más experiencia con Néstor y también pensando en Carlos Fulda. Sabemos que Yohanner Sifontes es un gran jugador, pero iba a empañar un poco la carrera de Fulda y queríamos que el de aquí de la zona se impulsara y tuviera más oportunidades de desarrollarse y establecerse en el baloncesto de Venezuela", comentó.

Marinos TNT Anzoátegui cuenta para el venidero certamen con Gregory Vargas, los mencionados Colmenares y Fulda, Anthony Pérez, Harol Cazorla, Juan Fontena, Osbel Caraballo, Christian Centeno, Jesús "memo" López y una camada de jóvenes que estarán a disposición del director técnico dominicano Néstor David Díaz.

El gerente general del elenco oriental además indicó que esperan sumar a piezas como Edwin Mijares, Andrés Marrero, Jesús Martínez y José Materán, lo que, de concretarse, blindaría al equipo.

Prevención

Durante la presentación oficial del cuadro anzoatiguense se registró un corte eléctrico que se extendió por más de una hora.

Pese a que extraoficialmente se conoció que el origen del apagón no fue racionamiento si no una falla en el tendido eléctrico ubicado cerca de "La Caldera", la directiva afirmó que es regla de la LSB contar en cada escenario con una planta eléctrica para garantizar el suministro, razón por la que están haciendo las gestiones pertinentes para tener el respaldo en caso de necesitarlo durante el torneo.

Barcelona / Javier A. Guaipo