jueves
, 24 de septiembre de 2026
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Alcaldía de Barcelona anuncia cierre parcial en la avenida Argimiro Gabaldón por trabajos de vialidad

septiembre 24, 2026
Los trabajos se realizarán los días viernes y sábado a partir de las 8 de la mañana

La Alcaldía del municipio Simón Bolívar informó que se cerrará de forma parcial la avenida Argimiro Gabaldón (antigua Vía Alterna), en Barcelona, debido a la ejecución de trabajos en la vialidad.

Las labores están previstas para este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

De acuerdo con el aviso publicado por el ayuntamiento capitalino, el cierre se realizará en ambos retornos de la arteria vial, a la altura del Paseo de la Virgen de la Candelaria.

La Alcaldía exhortó a los usuarios de la vía a tomar las previsiones correspondientes durante el período en el que se desarrollarán los trabajos.

Barcelona / Redacción web

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