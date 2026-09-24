Alcaldía de Barcelona anuncia cierre parcial en la avenida Argimiro Gabaldón por trabajos de vialidad

La Alcaldía del municipio Simón Bolívar informó que se cerrará de forma parcial la avenida Argimiro Gabaldón (antigua Vía Alterna), en Barcelona, debido a la ejecución de trabajos en la vialidad.

Las labores están previstas para este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

De acuerdo con el aviso publicado por el ayuntamiento capitalino, el cierre se realizará en ambos retornos de la arteria vial, a la altura del Paseo de la Virgen de la Candelaria.

La Alcaldía exhortó a los usuarios de la vía a tomar las previsiones correspondientes durante el período en el que se desarrollarán los trabajos.

Barcelona / Redacción web