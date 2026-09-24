Kast dice que respalda la reconstrucción de Venezuela tras reunión con Delcy Rodríguez

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este miércoles que su país está "respaldando la reconstrucción de Venezuela", luego de sostener una reunión en Nueva York con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el primer encuentro entre ambos desde el restablecimiento de las relaciones consulares, anunciado en agosto pasado.

"Nosotros estamos respaldando la reconstrucción de Venezuela, se irán dando los pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela", dijo Kast a la prensa desde Estados Unidos.

La cita entre ambos fue adelantada luego de haber sido anunciada inicialmente para este jueves y estuvo marcada por la urgencia del Gobierno chileno para resolver el tema de los migrantes venezolanos en situación irregular en el país suramericano.

"Nuestra reunión versó sobre temas de relaciones consulares y diplomáticas porque en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana y que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto hablamos de eso", aseguró.

Preguntado sobre la disposición de Rodríguez de realizar elecciones en Venezuela, el mandatario chileno aseguró que "ella habla de la reconstrucción y recuperación de Venezuela después de situaciones que han vivido y un llamado de elecciones hacia futuro, una vez que vayan solucionando otros problemas de infraestructura, contactos con otros países y reformulación del Poder Judicial".

"Lo que se ha vivido en Venezuela son situaciones complejas, entendemos eso y esperamos que con el tiempo, como ella lo señaló, se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participar en procesos electorales más adelante cuando esto se vaya consolidando", añadió.

Kast comentó que le planteó a la presidenta encargada venezolana que "hay otros países sudamericanos en la línea de ir restableciendo las relaciones diplomáticas, y esto va a ir avanzando paso a paso".

En el seno del oficialismo en Chile muestran reserva con respecto al vínculo con Venezuela, como el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien es parte de la comitiva parlamentaria en Nueva York.

"El gobierno quiere restablecer relaciones diplomáticas en pleno con Venezuela y, por tanto, esas conversaciones se podrían tener, pero en ningún caso deben significar o interpretarse como un apoyo al gobierno de Delcy Rodríguez", señaló.

Nueva York / EFE