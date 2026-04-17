Marinos sufrió dolorosa derrota ante Pioneros y sigue inmerso en la mala racha

Marinos de Anzoátegui no encuentra la llave del triunfo en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. La noche del jueves el Acorazado Oriental sufrió una dolorosa derrota 74-73 ante Pioneros del Ávila, en el gimnasio Mayor General Elio Estrada Paredes de Caracas.

Un triple de Heissler Guillent -cayéndose y en el último segundo- decretó el dramático lauro de los capitalinos ante un conjunto naval que nuevamente falló en un cierre de partido. Los anzoatiguenses registran ahora cuatro derrotas en fila (las últimas tres con Néstor Salazar como director técnico) y cinco en los últimos seis cotejos.

Guillent terminó con 15 puntos y su actuación fue igual de clave que la del importado Eddie Jarrel (19). Las buenas actuaciones de Tobin Carberry (20 contables) y Wesley Saunders (14) no fueron suficientes para acabar con el momento negativo de los orientales, que regresan a casa para medirse el domingo 19 de abril a Centauros de Bolívar.

Contrastes

El duelo entre capitalinos y anzoatiguenses fue de contrastes. Mientras que en la primera mitad reinaron las pérdidas de balón y tiros errados, en la segunda parte ambos conjuntos elevaron el nivel y cerraron con un toma y dame emocionante.

Puntualmente Marinos tuvo un tercer cuarto bastante sólido, en el que se le dieron las cosas tanto en defensa como en ataque. Esto les permitió entrar al último período con ventaja de siete cómputos, la cual no lograron sostener.

Un momento clave del intercambio de canastos que protagonizaron los dos quintetos fue cuando restaban dos minutos de partido. Los navales tenían ventaja de cinco y Gregory Vargas robó un balón, pero de inmediato lo volvió a perder y Pioneros anotó para poner las cosas por tres unidades con 1:51 por jugar.

Luego con 18 segundos Tobin Carberry falló un canasto que hubiese puesto la diferencia en cuatro, pero le dio la oportunidad al rival de consumir tiempo en el reloj y cerrar con el agónico triple de Guillent.

Balance

Luego de 17 desafíos disputados el Acorazado Oriental tiene marca de ocho triunfos y nueve derrotas, para 25 puntos que los ubican en la sexta posición de la tabla clasificatoria.

Su próximo desafío es el domingo 19 de abril ante Centauros de Bolívar, en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo