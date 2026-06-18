viernes
, 19 de junio de 2026
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Marinos de Anzoátegui supera a Guaiqueríes de Margarita y alcanza el título 12 de su historia

junio 18, 2026
Marinos venció a Guaiqueríes para obtener un nuevo campeonato / Foto: Prensa Marinos

Marinos de Anzoátegui se impuso con categoría en el quinto juego de la gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, con pizarra de 82-65 sobre Guaiqueríes de Margarita, para obtener el título número 12 de su historia. Ganó 4--1 la serie originalmente pautada a un máximo de siete partidos.

De esa manera, se transformó en el máximo ganador del básquet rentado nacional, pues rompió el empate que tenía con Trotamundos de Carabobo, que ahora lo secunda en cetros obtenidos con 11-

Broche dorado

Los navales cierran con broche de oro una temporada en la que regresaron al gimnasio Luis Ramos, la mítica "Caldera del Diablo" luego de varios años fuera y además en el aniversario 50 de la organización.

Marinos rompe una sequía de 10 años sin campeonatos y mantuvo su dominio sobre Guaiqueríes, al que batió por segunda vez en una instancia decisiva, tras hacerlo en la campaña 1991 de la Liga Especial de Baloncesto (LEB).

Puerto La Cruz / Javier Guaipo

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