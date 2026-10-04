Marinos barrió a Piratas en la serie disputada en "La Caldera del Diablo" (+Fotos)

Marinos TNT Anzoátegui concretó la noche del sábado la victoria 73-63 frente a Piratas de La Guaira, asegurando de esta manera la barrida en la serie de dos encuentros disputada en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, donde el viernes se impuso con score de 88-83.

El quinteto abridor conformado por el capitán Gregory Vargas, Néstor Colmenares, Anthony Pérez, Carlos Fulda y Jesús López, debió sortear un trámite inicial de máxima exigencia en el duelo de la temporada 2026 de la Liga Superior de Baloncesto Venezolano (LSB).

Los orientales y bucaneros chocaron en el gimnasio cubierto Luis Ramos

Según una nota del departamento de prensa naval, tras un primer cuarto cerrado que concluyó 9-8 favorable a los locales, el conjunto del Litoral reajustó sus líneas ofensivas para tomar la iniciativa y capitalizar la ventaja al descanso con marcador de 29-35.

Cambio de ritmo

Sin embargo, la respuesta del Acorazado Oriental no se hizo esperar en el complemento. Bajo la dirección estratégica de Néstor David Díaz, el quinteto naval blindó su estructura defensiva y dinamizó el traslado del esférico, dominando con autoridad el tercer período con un parcial de 58-45.

En los diez minutos finales, la jerarquía individual y el juego colectivo permitieron sentenciar el 73-63 definitivo.

Gregory Vargas comandó el ataque de El Acorazado Otiental con 17 unidades

Por Marinos destacaron: Gregory Vargas con 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias y Néstor Colmenares con 13 unidades, 10 capturas y dos bloqueos.

También fueron importantes los aportes de Jesús López, con 14 tantos, cinco tableros y cinco robos de balón, y Anthony Pérez que contabilizó ocho dianas, siete cristales y un pase para canasto.

Técnico de los nautas analizó el cotejo

Al finalizar el encuentro, el estratega Néstor David Díaz valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos para darle vuelta a las acciones en un partido bastante complicado.

“En la segunda mitad vinimos con otra reacción, dijimos que teníamos que ser más agresivos en la cancha, proteger más el balón, tener más la pelota y jugar más sueltos ofensivamente", explicó.

Néstor Colmenares logró un doble doble para la causa ganadora

"Gracias a Dios nos divertimos en la segunda mitad, jugamos nuestro juego y los resultados fueron favorables”, agregó el mandamás de El Acorazado Oriental.

Puerto La Cruz / Redacción Web