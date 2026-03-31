María Corina Machado se reunirá hoy con Marco Rubio en el Departamento de Estado de EE.UU.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado se reunirá este martes en el Departamento de Estado de EE.UU. con el secretario de esta institución, Marco Rubio, a las 10 de la mañana, informó la portavocía oficial de la también nobel de la paz 2025.

A través de X, el equipo de Machado anunció la reunión, aunque no ofreció detalles sobre los temas a tratar ni información adicional al respecto.

El encuentro tiene lugar después de que Estados Unidos reanudara el lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Asimismo, se da en un contexto en el que Machado ha manifestado su voluntad de regresar a Venezuela, después de que saliera del país el pasado diciembre para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades venezolanas, que la han acusado de violenta y de pedir una invasión militar.

La opositora regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró el sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente.

Washington / EFE