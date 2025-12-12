María Corina Machado se reunió con la realeza noruega en un encuentro de alto perfil

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida este viernes en audiencia por los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y el príncipe heredero, Haakon, en el Palacio Real de Oslo.

Tras su encuentro con los miembros de la familia real, Machado regresó acompañada por el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje, al Grand Hotel de Oslo, donde en la madrugada del jueves había hecho su primera aparición pública desde enero pasado.

La ceremonia de entrega del premio Nobel a Machado el pasado miércoles, a la que la galardonada no pudo llegar a tiempo, estuvo presidida por los reyes y los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, y la hija de estos, la princesa Ingrid Alexandra, quien celebró su debut en este evento anual.

Ese mismo día, los monarcas recibieron en audiencia en el Palacio Real de Oslo a Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora, quien recogió el premio y leyó el discurso de aceptación del galardón en nombre de su madre.En la audiencia a Sosa también estuvieron presentes los príncipes herederos y la princesa Ingrid Alexandra.

Oslo / EFE