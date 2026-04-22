María Corina Machado inicia este miércoles su agenda en Portugal

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llevará a cabo este miércoles 22 de abril una serie de encuentros de alto nivel con las máximas autoridades del gobierno de Portugal, con el objetivo de fortalecer los lazos internacionales y abordar la situación política de Venezuela.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Vocería Oficial de Venezuela, la agenda de Machado en territorio luso contempla dos reuniones claves durante la jornada de hoy, entre ellas una con el canciller Paulo Rangel, a la 1:15 PM (hora local), y otra con Primer Ministro Luis Montenegro, a las 3:00 pm.

A través de su cuenta en Instagram, la Premio Nobel de la Paz 2025 publicó una fotografía donde indicó que iba rumbo a Lisboa, al tiempo que agradeció a Madrid por haberla acogido durante su gira en España.

Madrid / Redacción web